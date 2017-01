Entidade condena ataques de presidente à imprensa

A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) condenou, em nota divulgada ontem, os ataques do presidente Donald Trump e de integrantes do governo dos EUA a meios de comunicação e jornalistas.O presidente da SIP, Matt Sanders, afirmou que as declarações do estrategista-chefe de Trump, Stephen Bannon, de que a mídia “deveria ficar de boca calada” não correspondem “ao ...