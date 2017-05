Enterrado vivo, bebê de um mês é resgatado por cachorro

Um bebê de apenas um mês de vida foi enterrado vivo em um mata e foi salvo graças a um cachorro que passava pelo local e conseguiu desenterra-lo. O caso aconteceu na cidade Chongqing, na China. Segundo informações da imprensa local, a criança foi enterrada porque os pais acreditavam que ele estava morto.

Ainda conforme o noticiário, Yang Jiali, dono do cachorro, passeava com o animal pelo local quando o cão começou a cavar um buraco desesperadamente. Yang só foi entender o motivo quando viu partes do corpo da criança. O rapaz, então, ajudou a tirar o bebê de lá. Logo, ele o enrolou em um pano e o levou para o hospital.

De acordo com a médica responsável pelo bebê, ele chegou ao hospital com a boca cheia de lama, com baixa temperatura corporal e batimentos cardíacos fracos. Depois de medicada, a criança permanece internada e não corre mais risco de morrer.