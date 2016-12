Encontro histórico no Havaí

Sete meses após a primeira visita conjunta de um presidente americano e de um primeiro-ministro japonês ao memorial às vítimas do ataque americano a Hiroshima, Barack Obama e Shinzo Abe participaram ontem de cerimônia similar na base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí.Eles depositaram oferendas às 11h30 locais (19h30 em Brasília) no memorial construído em 1962 sob...