Empresas e hospitais da Europa são alvos de ataque cibernético

Diversas empresas e hospitais de vários países da Europa, entre Espanha, Inglaterra e Portugal, informaram que foram alvos de ataques cibernéticos nesta sexta-feira (12).



Os equipamentos de informática teriam sido infectados com um vírus do tipo "ransomware", que bloqueia os arquivos. No entanto, não informações de que os hackers tenham tido acesso a dados pessoais.



O governo espanhol divulgou um comunicado em que aponta o ciberataque em várias companhias do país, entre elas a empresa de telecomunicações Telefónica. O ministério da Energia confirmou que "o ataque afetou pontualmente equipamentos de informática de trabalhadores de várias empresas".



Em comunicado, o ministério afirmou que "o ciberataque não compromete a segurança dos dados nem se trata de um vazamento de dados".



O Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido também informou ter sido vítima do ataque. Vários hospitais do país afirmaram que os vírus causaram o cancelamento de consultas e atendimentos.

O "ransomware" é um pequeno programa, que se oculta em um arquivo de aparência inofensiva. Uma vez infectado, o usuário não pode ter acesso a seus arquivos enquanto não pagar um resgate.