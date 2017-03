Em momento constrangedor, Donald Trump se recusa a apertar a mão de Angela Merkel; veja vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou um aperto de mão sugerido durante um encontro, nesta sexta-feira (17), com a chanceler alemã Angela Merkel, na Casa Branca.

Em um vídeo publicado na internet (veja abaixo), os fotógrafos pediram Trump e Merkel para apertar as mãos no final da foto, como é costume durante as reuniões entre os chefes de Estado, mas Trump não atendeu a solicitação e ignorou Angela Merkel.

"Você quer ter um aperto de mão?", perguntou a chanceler alemã. O presidente americano nem olha para ela.

Veja o vídeo do momento: