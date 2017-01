Em carta de despedida, Obama agradece

A um dia de deixar a Presidência dos EUA, Barack Obama divulgou sua carta de despedida aos norte-americanos.Na mensagem, Obama agradece à população dos EUA “por tudo o que aprendi com vocês”. “Vocês me fizeram um presidente melhor, e vocês me fizeram um homem melhor”, escreveu.O 44º presidente dos EUA lembrou momentos bons e difíceis que enfrentou em seus oito anos d...