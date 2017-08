Eclipse solar bate recorde ao ser o evento mais visto no Facebook

A transmissão do eclipse solar ao vivo no Facebook na segunda-feira (21) bateu o recorde de interações na rede social e se tornou o evento mais popular que a final do Super Bowl, campeonato de futebol americano.

Cerca de 66 milhões de internautas foram responsáveis por mais de 240 milhões de interações, entre publicações, reações e comentários. Além disso, o eclipse foi compartilhado e acompanhado ao vivo no Facebook por mais de 129 mil pessoas e editores, segundo a companhia de Mark Zuckerberg.

Todos os vídeos - ao vivo e gravado - relativos ao eclipse solar foram vistos completamente por mais de 365 milhões de vezes. Até o momento, somente o Facebook Live da agência espacial norte-americana, Nasa, já alcançou 29 milhões de visualizações.

Durante a transmissão, o vídeo chegou a ter meio milhão de pessoas dos Estados Unidos e de todo o mundo acompanhando o evento astronômico.

Os eclipses solares não são fenômenos raros, acontecem em algumas zonas do planeta a cada 18 meses. O próximo eclipse total visível da Terra acontecerá em janeiro de 2019, com Chile e Argentina como melhores países para vê-lo.

Desta vez, no Brasil, somente os moradores dos estados das regiões Norte e Nordeste puderam assistir parcialmente o evento.