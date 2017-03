Duas pessoas morrem após tumulto em show na Argentina

Duas pessoas morreram após um tumulto durante um show do artista argentino Índio Solari na cidade de Olavarría, na província de Buenos Aires. Um dos mortos é Fernando Léon, 42 anos. O outro, ainda não identificado, morreu de ataque cardíaco. A confusão começou nas primeiras horas da madrugada de hoje (12), quando a multidão deixava o prédio onde ocorria o concerto. Segundo testemunhas só havia uma saída, o que teria provocado o tumulto.

Foram registrados, ainda, 25 feridos que foram encaminhados ao hospital Héctor M.Cura, em Olavarría. Apenas uma mulher está em estado grave. Antonella Falcon sofreu uma parada cardíaca e está na terapia intensiva. Às 11h da manhã, pelo menos seis pessoas haviam recebido alta médica.

De acordo com o prefeito de Olavarría, Ezequiel Gallí, eram esperadas de 160 mil a 170 mil pessoas no show, porém mais de 350 mil compareceram. Gallí disse também que a responsabilidade pelo que aconteceu é da produtora que organizou o show.

De acordo com ele, o município estava responsável somente pelas ruas e pelo atendimento médico. Segundo o prefeito, a segurança externa “estava preparada para a metade da gente que chegou”.

Gallí disse que o município e o Corpo de Bombeiros deram autorização para até 200 mil pessoas no evento. Agora, segundo ele, “a Justiça tem que determinar se a produtora cumpriu” o acordado.

Pela manhã, Olavarría registrou também distúrbios na estação de ônibus local. De acordo com o prefeito, várias pessoas perderam o ônibus para retornar do show. Ele disse que o governo da província e o próprio presidente argentino, Mauricio Macri, intervieram para a normalização da situação. Segundo a prefeitura, 20 ônibus foram disponibilizados para levar as pessoas de volta para casa.