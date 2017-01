Donald Trump repete frase de ‘O Exterminador do Futuro’ em visita à CIA: ‘Eu voltarei’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou uma famosa frase do filme “O Exterminador do Futuro”, estrelado por Arnold Schwarzenegger, durante seu discurso em visita à sede da CIA neste sábado.

Em frente a aproximadamente 300 pessoas, o recém-empossado, usou o jargão “Eu voltarei. Eu voltarei”, eternizado pelo filme de ação, ao falar sobre a guerra contra o Estado Islâmico em seu primeiro dia de trabalho como presidente dos Estados Unidos.

Esta é a segunda vez que Trump recorre a roteiros de cinema em seus pronunciamentos. Durante a cerimônia de posse na sexta-feira (20), ele utilizou a frase de Bane (Tom Hardy), o vilão de "Batman: O Cavaleiro das Trevas: Ressurge". No filme, o personagem faz a seguinte afirmação: “Nós tomamos Gotham dos corruptos, os ricos, os opressores das gerações que os mantiveram como mitos e nós o damos a vocês, o povo”.

Em seu pronunciamento, o novo presidente disse que: “A cerimônia de hoje, no entanto, tem um significado muito especial porque hoje não estamos apenas transferindo o poder de uma administração para outra ou de uma parte para outra, mas estamos transferindo o poder de Washington, e dando-lhe de volta para você, o povo”.

O slogan utilizado por Trump durante a campanha também tinha referências de filmes. “Make America Great Again” (em português pode ser interpretada como Faça a América Grandiosa ou Ótima Novamente) traz a mesma mensagem repassada por uma personagem do filme “12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição” – “Keep America Great” (em português “Mantenha a América Grande”), que era contrária ao sistema e defendia a manutenção de uma lei que permitia que crimes, nos Estados Unidos, fossem cometidos e perdoados uma noite por ano.

Guerra com a mídia

O presidente recém-empossado Donald Trump aproveitou a visita à sede da CIA em Langley, que deveria servir para aproximá-lo da inteligência americana, para criticar os jornalistas e dizer que está "em guerra" com a mídia.

Em frente ao mural em homenagem aos agentes da CIA que morreram em serviço, Trump fez piada com as eleições, com sua idade e disse que a mídia "desonesta" mentiu sobre a participação popular em sua posse nesta sexta (20).

"Como vocês sabem, eu estou em guerra com a mídia. Eles estão entre os seres humanos mais desonestos na Terra", disse Trump.

Segundo o presidente, apesar das estimativas apresentadas pela imprensa, e pelas imagens de espaços vazios no National Mall, em Washington, a multidão teria se estendido do Congresso até o Washington Monument, que fica no meio do Mall.

"Parecia ser 1,5 milhão de pessoas", disse. O número real foi bem abaixo dos 900 mil esperados na véspera.

APOIO

Após críticas à inteligência, que afirmou ter provas de que o governo russo ordenou ações de ciberespionagem durante a campanha para ajudar Trump, o novo presidente estendeu a mão aos funcionários da CIA.

"Estou com vocês 1.000% (...) Eu amo vocês, eu respeito vocês. Não há ninguém que eu respeite mais", disse. "Vocês vão receber tanto apoio que talvez vão até dizer: 'Por favor, não nos dê tanto apoio'."

Ele afirmou que confia que a inteligência americana fará um trabalho "fenomenal" e que o ajudará a "erradicar da face da terra" o "terrorismo radical islâmico". "Nós temos que eliminar o ISIS [como é chamado o Estado Islâmico]. Não temos opção", afirmou.