Donald Trump 'empurra' premiê de Montenegro durante encontro; veja vídeo 🎥

A internet não falou de outra coisa nesta sexta-feira (26) a não ser do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que protagonizou um momento inusitado durante um encontro de líderes mundiais na nova sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Veículos da imprensa americana, como as redes CNN e ABC, destacaram que Trump usou o braço e pareceu empurrar o primeiro-ministro de Montenegro, Dusko Markovic (veja abaixo).

O vídeo fez muito sucesso nas redes sociais e até mesmo J.K. Rowling, autora britânica da saga Harry Potter, compartilhou as imagens no Twitter.