Donald Trump diz que submarinos mais poderosos que porta-aviões estão à caminho da Coreia do Norte

Após as ameaças da Coreia do Norte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (12), que uma Marinha muito forte está a caminho do país do líder Kim Jong-un. “Estamos enviando uma Marinha. Muito poderosa”, afirmou o republicano durante entrevista para a “Fox Business Network”.

Os porta-aviões USS Carl Vinson já estão em águas próximas à Coreia do Norte. “Temos submarinos muito poderosos, muito mais poderosos do que qualquer porta-aviões. Isso é o que eu posso dizer”, continuou Trump, que ainda falou que Kim Jong-un, está “fazendo a coisa errada”.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte fez testes de lançamento de mísseis balísticos e o governo americano advertiu o governo norte-coreano sobre as provocações. Trump conversou com o presidente chinês, Xi Jinping, e disse estar disposto a resolver o problema sem a ajuda chinesa. Xi Jinping afirmou que é preciso “resolver os problemas através do diálogo” e informou que o governo chines continua comprometido com a desnuclearização da península coreana e procura manter a paz e estabilidade na região.