Donald Trump cita frase de vilão de "Batman" durante discurso de posse

Uma pequena parte do discurso inaugural do presidente Donald Trump pode ter soado familiar para aqueles que se lembram de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge". Como uma comparação lado a lado por Timothy Burke aponta, parte da mensagem populista do novo presidente era semelhante ao que Bane disse ao povo de Gotham depois de tomar o controle de sua cidade.

Aqui está uma parte do que Trump disse à multidão de Washington DC: "A cerimônia de hoje, no entanto, tem um significado muito especial porque hoje não estamos apenas transferindo o poder de uma administração para outra ou de uma parte para outra, mas estamos transferindo o poder de Washington, e dando-lhe de volta para você, o povo."

O que Bane disse nos degraus da prisão Blackgate de Gotham é muito similar: "Nós tomamos Gotham dos corruptos, os ricos, os opressores das gerações que os mantiveram como mitos e nós o damos a vocês, o povo".

Comediantes tentaram comparar Trump com um vilão da ficção por semanas, com Mark Hamill gravando tweets de Trump na voz do Coringa - e o artista de Nova York, R. Sikoryak, colocando Trump em capas clássicas de quadrinhos.