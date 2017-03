Dois atentados deixam ao menos 30 mortos na Síria

Dois ataques com homens-bomba em Damasco, capital da Síria, deixaram dezenas de mortos ontem. No primeiro um homem com um rifle e granadas entrou no Palácio de Justiça e, ao ser revistado, correu para o interior do prédio e se explodiu, matando ao menos 30 pessoas. O ataque aconteceu em horário de grande movimento no tribunal. “Esta foi uma ação suja, pois as pes...