Diretor do FBI será investigado por caso dos e-mails de Hillary

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou ontem que vai abrir uma investigação sobre as ações do próprio departamento e do FBI nos meses antes das eleições de 2016, inclusive sobre decisões de James Comey, diretor do FBI. Democratas culpam Comey e a forma como ele conduziu a investigação sobre o uso de e-mail privado pela candidata Hillary Clinton, dizendo que isso ...