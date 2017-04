Desconfiado de traição, pai mata filha de 11 meses e se enforca em seguida

Um homem de 20 anos desconfiou que estivesse sendo traído e ameaçou a namorada de morte. Com medo, a mulher de 21 anos fugiu de casa, mas não teve tempo de levar a filha do casal de apenas 11 meses. Revoltado, o pai enforcou o bebê e a si mesmo durante uma transmissão ao vivo do Facebook nesta segunda-feira (24), na Tailândia.

Identificado como Wuttisan Wongtalay, o autor do crime encontrou mensagens no celular da namorada que o levou a acreditar que ela estivesse o traindo. Segundo ela, o namorado teve um acesso de fúria durante a madrugada e ela fugiu assustada, temendo pela sua vida.

Horas depois, Jiranuch Trirat voltou a residência do casal e ligou para o companheiro pedindo que ele entregasse a filha, mas não teve resposta. Preocupada, a mulher acessou as redes sociais do namorado e se deparou com o vídeo que ele havia compartilhado na internet.

De acordo com as autoridades tailandesas, tanto o suicídio quanto o assassinato foram motivados por ciúmes.