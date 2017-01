Descarrilamento de trem em NY fere ao menos 100 pessoas

Um trem metropolitano descarrilou na manhã desta quarta-feira (4) em Nova York, deixando ao menos 103 pessoas feridas sem risco de morte.

Segundo as autoridades municipais, o acidente aconteceu às 8h30 (11h30 em Brasília), quando um trem da companhia Long Island Rail Road com aproximadamente 600 pessoas a bordo saiu dos trilhos ao chegar no Atlantic Terminal, no bairro do Brooklyn.

Em entrevista coletiva, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o trem estava se movendo em velocidade lenta antes do acidente.

As causas do descarrilamento não estão claras. Após o acidente, ruas da região foram fechadas e a circulação de alguns trens foi reduzida.

O descarrilamento, que danificou seriamente os dois vagões da frente do trem, foi o segundo grande acidente envolvendo os trens de passageiros na região de Nova York nos últimos três meses.

No final de setembro, um trem da New Jersey Transit atingiu um terminal em Hoboken, Nova Jersey, matando uma brasileira e ferindo 114 pessoas, incluindo o maquinista.