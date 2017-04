Depois de arrastar e quebrar nariz de passageiro, United expulsa noivos que iriam para o casamento

Uma semana após arrastar à força um passageiro de 69 anos por ele se recusar a ceder seu assento a um funcionário - ele fraturou o nariz e perdeu um dente - a companhia norte-americana United Airlines volta a cena com mais uma polêmica: a expulsão de um casal que viajava para celebrar seu casamento.

Em uma viagem do Texas à Costa Rica, o casal Michael Hohl e Amber Maxwell deparou-se com a seguinte situação: seus assentos eram ocupados por outro passageiro que tirava um cochilo. Ao invés de acordar o passageiro, os noivos optaram por sentar no banco à frente, uma vez que o voo estava vazio.

Em declaração à emissora norte-americana Khou, da CBS, Michael Hohln afirmou que retornaram ao local correto após serem questionados por uma aeromoça, mas logo em seguida foram expulsos da aeronave. “Não achamos que era uma grande coisa, não é como se estivéssemos tentando ficar em um assento de primeira classe”, afirmou Michael.

Como justificativa para a ação, a empresa alegou que o casal 'estava causando desordem e perigo para o restante do voo e que a ação era uma medida de segurança'.

Em comunicado à imprensa, a companhia afirmou que o casal tentou se sentar em assentos melhores do que os que haviam sido comprados por eles, além de não obedeceram as normas da tripulação para retornar aos assentos corretos

Após o incidente, a companhia ofereceu ao casal tarifa de hotel com desconto, além de uma reserva gratuita para voo na manhã seguinte.

Outros incidentes

Nariz quebrado

Após ser expulso à força, o médico David Dao, de 69 anos, fraturou o nariz e perdeu um dente. David estava voltando de férias da Califórnia com sua esposa quando se recusou a ceder seu lugar para um membro da comissão de bordo durante voo. Segundo informações do jornal inglês The Guardian, o médico deverá se submeter a uma cirurgia reconstrutiva, além de ter sofrido ferimentos múltiplos, incluindo uma concussão.

Escorpião a bordo

Um passageiro levou uma picada de escorpião em voo dos Estados Unidos para o Canadá. Enquanto comia, Richard Bell, que viajava com a esposa Linda, “[sentiu que] alguma coisa caiu no meu cabelo do compartimento de bagagens acima de mim”, disse à rede canadense CBC.

A equipe de bordo prestou auxílio, inclusive identificando se o escorpião era venenoso ou não. Ao pousar, uma equipe médica esperava Richard para levá-lo ao hospital.