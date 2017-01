Decreto de Trump dificulta obtenção de visto para brasileiros; veja o que mudou

Com o decreto emitido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na última sexta (27), que proibiu a entrada de refugiados sírios e de cidadãos de sete nacionalidades em território americano, as normas para obter visto para visitar o país também foram enrijecidas.

Alguns grupos de pessoas que eram dispensados de entrevista para obter a chancela agora terão que passar por essa etapa da triagem.

De acordo com o consulado dos EUA em São Paulo, agora estarão dispensadas entrevistas para obtenção do visto pessoas com menos de 14 anos e mais de 79 -antes, eram isentos jovens até 16 anos e idosos cima dos 66.

Além disso, quem pedir uma renovação de visto expirado há mais de 12 meses para uma mesma categoria que já possuía precisará passar por entrevista. Anteriormente, o prazo para a dispensa era de 48 meses a partir do vencimento .

As novas regras começaram a valer nesta semana. O ato executivo assinado por Trump e as normas para visto podem ser lidos, em português, no site da embaixada americana no Brasil

Em decreto assinado na sexta-feira, Trump suspendeu a entrada de refugiados em território americano por pelo menos 120 dias e impôs estritos novos controles durante três meses contra viajantes procedentes de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Síria e Iêmen.