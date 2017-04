De acordo com NASA, lua de Saturno pode ter elementos para abrigar vida

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), em pronunciamento oficial na tarde desta quinta-feira (17), anunciou ter encontrado elementos necessários para que uma das 62 luas de Saturno abrigue vida.

A lua se chama Enceladus, e a primeira vista é uma superfície coberta de gelo. Entretanto, de acordo com NASA, evidências apontam para a possibilidade de existência de mares líquidos em seu subterrâneo. Ainda de acordo com a agência americana, as forças gravitacionais do planeta Saturno seriam fontes de energia que mantém a água sob a superfície da lua em estado líquido.

A responsável pela descoberta foi a sonda Cassini, da NASA. O satélite artificial também capturou evidências de que aconteçam reações químicas abaixo da superfície do planeta, capaz de criar um ambiente capaz de abrigar vida microscópica. “Isto é o mais próximo que já estivemos, de longe, de identificar um lugar com ingredientes necessários para um ambiente que pudesse ter vida, disse Thomas Zurbuchen, da Nasa, em comunicado.

Para os pesquisadores, as novas evidências sugerem que uma missão para explorar a lua Enceladus deveria ser realizada em breve pela humanidade, com o objetivo de buscar e confirmar a existência de eventuais formas de vida na lua. “Essa será uma tremenda oportunidade de testes nossas teorias e ver se existe alguma forma de vida por lá, afirmou James L. Green, diretor de ciências planetárias da Nasa, de acordo com o New York Times.

O próximo estágio da sonda Cassini será entrar na atmosfera de Saturno, encerrando uma jornada de 13 meses de coleta de dados do planeta e de seus 62 satélites naturais.