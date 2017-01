Crianças voltam para casa e encontram mãe esfaqueada e degolada

Duas crianças encontraram a mãe morta na casa onde moram em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades locais afirmam que a mulher foi esfaqueada 18 vezes e degolada em seguida.

De acordo com o jornal "El Clarín", as meninas de 5 e 11 anos, dormiram na noite anterior na casa do pai e quando voltaram para casa se depararam com o corpo da mãe, Mónica Haydee Acosta, de 39 anos.

"Minhas filhas entraram na casa e saíram chorando, aos gritos. Me disseram: 'mamãe está morta'", contou Enrique Guillermo Musso, pai das meninas.

Até o momento, as investigações apontam que o principal suspeito do crime é o Diego Arnaldo Perrone, atual marido da vítima. O homem foi preso neste domingo (22), horas depois do corpo de Mónica ser encontrado.

O pai das crianças contou que Diego tem antecedentes criminais, devido uma ordem de restrição, o suspeito não podia se aproximar das meninas. No dia do crime, a vítima estava sozinha em casa com Diego, afirma o pai das meninas. "Ela sempre o defendia. Nunca o denunciou", lamentou Musso.

O caso está sendo investigado pela polícia local.