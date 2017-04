Criança imita desenho animado e pula de prédio com guarda-chuva na mão

Uma criança foi internada em estado grave depois de pular do 10º andar de um prédio com um guarda-chuva na mão. De acordo com jornais de Kunshan, na China, o garoto estava sozinho em casa quando decidiu imitar a cena de um desenho animado.

O serviço de emergência foi chamado pelas pessoas que passavam pelo local. A mãe do menino chegou enquanto aguardavam a ambulância e se desesperou ao ver o filho no chão.

Segundo o jornal Metrópoles, o garoto conseguiu sobreviver porque a queda foi amortecida por alguns cabos de postes e toldos do prédio. O desenho animado que garoto assistia não foi divulgado. A polícia ainda vai investigar o motivo de a criança estar sozinha em casa.