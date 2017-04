Criança foge da avó, deita em rua movimentada e se salva de ser atropelada por dois carros; veja 🎥

Uma garota de dois anos de idade quase foi atropelada por dois carros, após se soltar da mão de sua avó e atravessar uma rua movimentada na cidade de Xichang, na província de Sichuan, região sudoeste da China. O incidente aconteceu na última segunda-feira (24) e foi registrado por uma câmera do circuito de segurança do município.

Sozinha, a criança correu pela via enquanto vários veículos passavam. Quando quase chegava ao outro lado, se deitou no asfalto. Nesse instante, dois veículos passaram por cima de seu corpo. Ao final da passagem do segundo carro, a menina tentou se levantar e foi atingida na cabeça. Levada ao hospital após o incidente, ela teve apenas algumas contusões sem gravidade.

De acordo com o portal TVNZ.co, o pai da criança afirmou que tudo aconteceu durante um passeio de avó e neta. À família, a mulher que cuidava da menina no dia disse que se distraiu e não percebeu que a neta havia sumido.