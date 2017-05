Coreia do Norte pode estar ligada a ataque global de hackers

Especialistas em segurança na Internet acreditam que a Coreia do Norte possa estar envolvida no ciberataque mundial que atingiu 150 países na última sexta-feira (12).

O pesquisador Neel Mehta, que trabalha para o Google, disse ter encontrado indícios de semelhanças entre os códigos do ransomware "WannaCry", usado no ataque global, e os criados pelo Lazarus Group, um grupo de hackers financiado pelo regime de Pyongyang.

De acordo com a empresa russa Kaspersky, especializada em segurança informática, "a descoberta de Neel Mehta representa o indício mais importante atualmete sobre as origens do WannaCry".

Outro aspecto analisado é o horário do ataque, que corresponde ao fuso da Coreia do Norte. No entanto, as pistas ainda são inconclusivas e mais estudos estão sendo conduzidos pelas agências de inteligência.Pode-se levar semanas, ou até meses, para uma confirmação definitiva.

Isso porque é comum hackers se apropriarem de códigos já usados em outros ataques, ou planterem pistas falsas para ocultarem a origem das infecções.

Na última sexta-feira, servidores de empresas, hospitais e órgãos públicos de 150 países, incluindo o Brasil, foram invadidos por um ataque hacker. O ransomware infectou 200 mil computadores, bloqueando os sistemas e exigindo um resgate de US$ 300 para que os equipamentos voltassem a funcionar.

Vários outros especialistas em segurança disseram que o ransomware é a mutação de um software criado pela agência de inteligência NSA, dos Estados Unidos, que foi apropriado pelos hackers.