Coreia do Norte lança novo míssil em mais um teste militar

A Coreia do Norte lançou um míssil de médio alcance neste domingo (21), segundo informaram oficiais dos Estados Unidos e Coreia do Sul. O lançamento figura como mais um teste militar na missão de Kim Jong-un de desenvolver armas nucleares.

O lançamento foi feito em uma área perto do condado norte-coreano de Pukchang e voou para a direção leste por cerca de 500 quilômetros, disse a Coreia do Sul. O Comando do Pacífico dos EUA disse que rastreou o míssil antes dele atingir o mar.

Oficiais da Casa Branca, que estão em viagem com o presidente Donald Trump na Arábia Saudita, disseram que o projétil tem alcance menor do que o lançado pela Coreia do Norte nos últimos testes.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, presidiu uma reunião do Conselho Nacional de Segurança do país neste domingo para debater o teste militar feito pelo país vizinho, que foi feito horas depois dele nominar seu ministro de relações exteriores. Nenhum pronunciamento público foi feito após a reunião.

Em Tóquio, o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, definiu o teste feito hoje pela Coreia do Norte como "um desafio para o mundo", que demanda esforços internacionais para resolver a atual crise militar no país de forma pacífica. Abe também votou para que o tema seja prioridade na reunião do G7 desta semana, que vai ser realizada na Itália.