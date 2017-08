Coreia do Norte lança míssil contra o Japão

A Coreia do Norte disparou um míssil que passou pelo norte do Japão nesta segunda-feira (28). O sistema de alerta do governo japonês aconselhou as pessoas na área a tomar precauções, mas a emissora de TV pública NHK disse que não havia sinais de danos.

Os militares japoneses não tentaram derrubar o míssil, que passou pelo território japonês em torno das 6h da manhã (horário local).

No último sábado (26), a Coreia do Norte realizou o disparo de três mísseis balísticos de curto alcance, também no Mar do Japão. Segundo os EUA no Pacífico, o primeiro e o terceiro falharam no lançamento e o segundo explodiu quase imediatamente.