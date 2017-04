Contra a vontade dos pais, Justiça autoriza desligamento de aparelhos que mantém bebê vivo

Em uma decisão polêmica, a Justiça da Inglaterra autorizou na última terça-feira (11), que os aparelhos que mantinham o bebê Charlie Gard, de 8 meses, vivo, sejam desligados pelos médicos do hospital Great Ormond Street, em Londres. De acordo com o porta-voz da unidade de saúde, a criança tem uma doença rara, complexa e incurável, um "dano irreversível no cérebro".

"Charlie estava muito mal quando foi internado no nosso hospital, onde vem recebendo cuidados 24 horas por dia na nossa unidade de terapia intensiva. Mas as condições dele continuaram piorando e agora acreditamos que já exaurimos todos os tratamentos disponíveis" e continuou "Não podemos imaginar o quão angustiante é isso para a família. Continuamos a apoiá-los de todas as maneiras, enquanto defendemos o que acreditamos ser o melhor para Charlie."

O juiz Francis disse que julgou o caso com "um aperto enorme no peito", mas com "plena convicção" que era o melhor a ser feito pelo menino. Ele ainda mencionou o esforço dos pais, que fizeram "uma bela campanha" para arrecadar dinheiro para o tratamento e pela "total dedicação ao menino desde o dia em que ele nasceu".

A decisão desagradou Chris Gard e Connie Yates, pais do bebê, que ficaram arrasados. No momento em que a decisão foi anunciada, o pai de Charlie gritou: "Não" e depois, ele e a mulher, começaram a chorar.

Charlie Gard

O menino nasceu saudável em agosto de 2016, mas foi perdendo peso e força quando estava com seis semanas e precisou ser internado no hospital, após uma pneumonia por aspiração. Ele foi diagnosticado com miopatia mitocondrial, doença que causa perda progressiva de força muscular.

Como a doença não tem cura, a instituição entendeu que a criança deveria ter o direito de morrer com dignidade. Já a advogada do casal, Laura Hobey-Hamsher, explicou que os pais não estavam conseguindo entender por que o juiz não deu ao Charlie "pelo menos a chance do tratamento".

Chris Gard e Connie Yates ainda podem apelar da decisão e planejam levar o filho para os Estados Unidos, onde acreditam que ele pode ter uma chance de sobreviver com os tratamentos. A advogada dos médicos do Hospital Great Osmond, Kate Gollop, afirmou que os especialistas consideraram fazer o tratamento americano, mas decidiram não aplicá-lo.

Os pais fizeram ainda a campanha #CharliesFight (#ALutadeCharlie), e 80 mil pessoas doaram R$ 320 mil, mas eles acreditam que o tratamento nos EUA seja cerca de R$ 4,6 milhões.

O juiz Francis, antes de tomar sua decisão, ouviu especialistas de renome internacional que concordaram que o menino não deveria continuar com os aparelhos por muito tempo, porque sua "qualidade de vida já é muito precária".

A advogada Victoria Butler-Cole, que foi nomeada para representar o bebê, disse que o tratamento nos Estados Unidos era "puramente experimental" e que continuar com o tratamento em Londres só "prolongaria o processo de morte" pelo qual ele estava passando.

Já Sophia Roper, advogada dos pais, falou que não sofreria danos significativos se fosse levado para os Estados Unidos e que ele deveria ao menos ter uma chance de melhorar e que os desejos dos pais deveriam ter "grande peso" na decisão.