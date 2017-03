Continuamos preocupados com atividades militares da Coreia do Norte, dizem EUA

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva, que os Estados Unidos continuam preocupados com as atividades militares norte-coreanas. "A política da paciência estratégica com a Coreia do Norte está encerrada", afirmou o porta-voz do governo do presidente Donald Trump.



Durante a coletiva, Spicer foi bastante questionado sobre a investigação que envolve os supostos contatos entre o governo da Rússia e a campanha de Trump no ano passado. O porta-voz reclamou dos vazamentos sobre o tema, mas disse que não há problema que se investigue e que será concluído que não há problema algum nisso.



Spicer também diz que Trump mantém a alegação de que foi monitorado pelo governo do então presidente Barack Obama durante a campanha presidencial do ano passado.