Consulado Honorário da Espanha em Goiás emite nota de pesar sobre atentado em Barcelona

O cônsul honorário da Espanha em Goiás, Juan Zamora lamentou, na tarde desta sexta-feira (18), o atentado terrorista que deixou 13 mortos e 100 feridos em Barcelona.

“A Colônia espanhola residente em Goiás manifesta sua solidariedade com as vítimas e familiares das vítimas dos atentados em Barcelona. Nossos sentimentos de solidariedade da cidadania de Goiás em favor das vítimas e condena firmemente o covarde atentado contra uma população inocente. Como cidadãos que vivem uma cultura que respeita todas as crenças e todas as culturas, acreditamos na liberdade. Atos indecorosos e crimes hediondos como estes não nos farão mudar nossa forma de pensar e nosso comportamento e nosso amor pela democracia e pela liberdade dos povos”, afirma.