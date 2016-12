Congresso da Colômbia aprova anistia a membros das Farc

O Congresso da Colômbia aprovou ontem a anistia a guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e militares que não estejam envolvidos em crimes hediondos ou contra a humanidade. A medida é um dos pontos do acordo de paz entre a guerrilha e o governo do presidente Juan Manuel Santos. No entanto, é um dos motivos apresentados pelos opositores ao pac...