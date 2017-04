Com segurança reforçada, franceses se dirigem às urnas

Os eleitores franceses se dirigem às urnas neste domingo, para o primeiro turno de uma eleição presidencial que acabou se transformando em um referendo sobre o futuro do sistema francês de direitos e a respeito da posição do país na União Europeia. O esquema de segurança foi reforçado, após um ataque terrorista.



Até as 12 horas, 28,54% dos eleitores tinham votado, de acordo com o Ministério do Interior. Esse porcentual é apenas um pouco superior à participação de 28,29% observada no mesmo horário, na eleição de 2012. Os números iniciais desafiaram as previsões de alguns analistas de que muitos eleitores iriam se opor à eleição



Entre os quatro candidatos que lideram a corrida, há dois que procuram se distanciar da ordem política e econômica que tem governado a França e a Europa para nos últimos 60 anos.



Os dois primeiros finalistas de uma lista de 11 vão disputar a vaga no segundo turno, em 7 de maio, a não ser que qualquer candidato ganhe mais de 50% dos votos neste domingo.



Os eleitores estão votando em meio a um forte esquema de segurança, após uma série de ataques terroristas. Mais 50 mil serão enviados para proteger os locais de voto em todo o País e se juntarão a cerca de 10 mil soldados, que já estão patrulhando as ruas como parte de uma missão antiterrorista.