Cidade é extinta após aumento na taxa de esgoto estourar as contas públicas

Após meses de debates, ficou decidido que o pequeno município de Mount Union, em Iowa nos Estados Unidos, não é mais uma cidade. Os habitantes já buscam novos lugares para se mudarem. Na próxima quarta-feira (15) todos os 32 postes de luzes de Mount Union vão ser desligados e a coleta de lixo suspensa.

Há 10 anos, a comunidade de 98 pessoas recebeu um sistema de esgoto de US $ 1,2 milhões devido à contaminação da água na região. Parte do sistema foi financiado pelo Departamento de Agricultura dos EUA. Mesmo assim, após a obra, a cidade ficou com cerca de US$ 274.000 de dívidas.

A administração deciciu que a dívida seria embutida nas cobranças das taxas de esgoto dos usuários. Os valores aumentaram de US$ 35 para cerca de US$ 150 por mês, em reais, seria um aumento de R$ 111 para R$ 476. No entanto, vários moradores não conseguiram pagar suas contas, causando déficit nas contas públicas do município.

"A decisão foi tomada", disse o prefeito John Marek após a última reunião onde foi decidida a extinção da cidade.