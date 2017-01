Chefe de cozinha joga pimenta nos olhos de cliente após reclamação

Um homem ficou sem enxergar após reclamar da comida de um restaurante e o chefe do estabelecimento jogar pimenta em pó nos olhos do cliente. David Evans, de 46 anos, contou que estava jantando com a esposa na noite de sábado em um restaurante indiano na cidade Rhondda, no Reino Unido, quando foi questionado pelo garçom como estava o prato. O casal respondeu que a carne estava “dura e elástica” e o comentário foi repassado ao chefe de cozinha.

Em seguida, o chefe foi até a mesa do casal e, segundo eles, agiu de forma agressiva e rude. O chefe chegou a acusa-los de não querer pagar a conta e se exaltou, causando constrangimento a quem assistia a cena.

Diante dessa situação, David acompanhou o chefe até a porta da cozinha se desculpando pelo incidente. Nesse momento, ainda irritado, o chefe entrou na cozinha e pegou uma tigela de pimenta em pó e jogou no rosto do cliente. David Evans chegou a pensar que estava cego e entrou em choque, sem saber o que fazer. Os membros da equipe não ajudaram a vítima que gritava de dor.

Autoridades foram acionadas e David foi encaminhado para o hospital em uma ambulância. A equipe médica considerou o caso grave e diagnosticou a vítima com queimaduras no rosto, nas mãos e no peito.

Procurados, um porta-voz do restaurante disse que não queria comentar o acontecido. A Polícia local vai interrogar funcionários do estabelecimento e abrir inquérito de investigação do caso.