Cerveja tem maior eficácia no combate à dor do que o paracetamol, diz estudo

Após analisarem mais de 18 estudos, pesquisadores da Universidade de Greenwich, em Londres, na Inglaterra, chegaram a uma conclusão que empolgará os adeptos da boa e velha "breja", vez ou outra.

De acordo com o artigo publicado no jornal "The Journal of Pain" nesta quarta-feira (3), a quantidade de álcool presente em duas canecas de cerveja de aproximadamente 473 mililitros (ml) possui mais eficácia no combate à dor do que remédios que têm paracetamol em sua composição.

Apesar da observação favorável à ingestão de cerveja, o estudo pondera que o consumo sem moderação da bebida, em longo prazo, é prejudicial à saúde. A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que 20 gramas de álcool por dia, com abstinência de pelo menos dois dias por semana, é o suficiente para uma vida mais saudável.