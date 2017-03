“Caucus” mostram sua força

O presidente Donald Trump arrancou risadas de deputados republicanos quando, em visita ao Congresso na última terça (21), ameaçou “ir atrás” de Mark Meadows, líder do chamado “Caucus da Liberdade”, se o grupo não votasse a favor da proposta do governo para a substituição do Obamacare.Três dias depois, quando a liderança republicana desistiu da votação diante de uma ...