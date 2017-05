Casal que maltratava os filhos no YouTube perde guarda das crianças

No mês de abril diversos youtubers se mobilizaram para expor o caso de um canal norte-americano, DaddyOFive, no qual os pais de cinco crianças praticavam abusos e maus-tratos com alguns dos filhos, que são adotados. O caso tomou proporções grandes e foi noticiado pelos principais veículos dos Estados Unidos.

O novo capítulo do escândalo é que na segunda-feira (1º), Cody, o mais novo, de nove anos, e Emma, 12 anos, voltaram a morar com sua mãe biológica, Rose Hall. Depois do escândalo, Rose e seu advogado conseguiram a custódia dos dois.



Em um vídeo no YouTube, Rose afirma que os dois estão bem e estão voltando ao “normal”. Eles agradeceram a comunidade do site por expor os abusos cometidos pelos pais adotivos.



Já faz cinco meses que o canal DaddyOFive começou a chamar atenção na internet. Mike e Heather Martin faziam seus filhos se baterem, os empurravam e faziam torturas psicológicas. Cody era a vítima mais comum. Em um dos vídeos, por exemplo, Mike tenta convencê-lo de que foi adotado. Em outro, ele quebra o X-box do filho com um martelo.



O casal foi exposto por outros youtubers, como Philip DeFranco, que reuniu imagens dos maus-tratos. Ele também falou com os Martin e fez perguntas sobre os abusos. O vídeo de DeFranco teve quase de três milhões de visualizações. Inicialmente o casal negou que estivesse maltratando os filhos.



Todas as publicações do DaddyOFive foram apagadas, mas o canal ainda tem mais de 760 mil inscritos. No dia 22, o casal postou um único vídeo no qual se desculpa e diz que perceberam que fizeram "escolhas erradas como pais".



Em entrevista ao Good Morning America, eles disseram que estão envergonhados. "O que vocês veem no nosso canal não é um reflexo do que somos. É um personagem", tentaram justificar. De acordo com o blog Mashable, a polícia de Baltimore confirmou que abriu uma investigação contra o casal.