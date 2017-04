Casal ganha na loteria pela terceira vez e leva para casa R$ 18 milhões

Não é incomum você ouvir alguém falar que é mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar na loteria. Algumas estatísticas até mesmo confirmam o dito popular. Para aqueles poucos que acertam uma vez, é um momento inesquecível. Imaginar que alguém consiga ganhar duas vezes na loteria é difícil. Mas um casal da província de Alberta, no Canadá foi além e conseguiu a incrível façanha de ganhar na loteria pela terceira vez.

Em sorteio realizado no fim de fevereiro, Barbara e Douglas Fink, que escolheram juntos as dezenas, acertaram todos os seis números da Lotto 6/49, loteria conhecida no país norte-americano. Pelo feito, eles levaram para casa cerca de 8,1 milhões de dólares canadenses (quase R$ 18 milhões). A experiência porém não foi a primeira na vida dos dois. Em 1989, Douglas e mais quatro amigos dividiram uma premiação equivalente a 128 mil dólares canadenses (cerca de R$ 300 mil). Já em 2010, com Barbara, o canadense ganhou um sorteio e levou sozinho 100 mil dólares canadenses (equivalente a R$ 235 mil).

Sobre o futuro com o dinheiro, Barbara afirma que pretende viajar pelo mundo, comprar uma nova casa e deixar garantido o futuro de suas filhas e netos. "A família vem em primeiro lugar", disse, em entrevista ao "Western Canada Lottery Corporation".

Para você que não deixa aquela fezinha passar em branco e ficou curioso para saber os números escolhidos pelo casal, aqui estão eles: 09, 21, 25, 26, 31 e 41. Boa sorte!