Casal descobre que é gêmeo durante exames em clínica de fertilidade

Após algumas tentativas frustradas, um casal que tentava engravidar procurou uma clínica de fertilidade no Mississippi, Estados Unidos. Seria só mais um caso normal de fertilização in vitro, até os exames apontarem que os futuros pais, na verdade, são irmãos gêmeos fraternos.

A equipe médica da clínica explicou que precisam colher uma amostra de DNA, tanto do sexo masculino como do feminino para obter um perfil das suas origens genéticas. Normalmente, não é feita nenhuma análise de parentesco das amostras. Mas, o assistente de laboratório ficou chocado com a semelhança dos perfis.

Após a comprovação, o médico decidiu dar a notícia ao casal, que imediatamente achou engraçado. “Eles começaram a rir quando eu perguntei se eles sabiam que eram gêmeos”, disse o médico.

Segundo o casal, os pais biológicos morreram em um acidente de carro, quando eles ainda eram pequenos e então eles não tinham nenhuma família que estivesse disposta a adotá-los juntos. Por isso, foram criados por duas famílias diferentes e devido um erro na documentação, nunca souberam que eram gêmeos.