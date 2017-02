Casal é retirado de avião por fazer comentários racistas aos outros passageiros

No último sábado (18), dois passageiros, um homem e uma mulher, foram retirados de um voo da United Airlines que voava de Chicago (Illinois) para Houston (Texas). Um vídeo que mostra momentos do episódio vem circulando pela internet desde então e repercutiu nos principais noticiários dos Estados Unidos, como o jornal The Washington Post (WaPO) e o site de notícias Huffington Post.

De acordo com relatos de pessoas que se encontravam na aeronave, ouvidos pela emissora KHOU, de Houston, esse homem, que não foi identificado, teria se dirigido a dois passageiros de origem paquistanesa perguntando se carregavam alguma bomba. Ao ser ignorado, repetiu a pergunta, fazendo com que outras pessoas começassem a reclamar do seu comportamento para a tripulação.

Em seguida, o homem continuou desferindo ofensas. À uma mulher que viajava com seu namorado, que é de descendência indiana, ele disse que todos os imigrantes ilegais e estrangeiros deveriam ir embora do país.

Minutos depois, um membro da tripulação se aproximou pedindo que ele e sua acompanhante o seguissem para fora da aeronave. Sob vaias e aplausos de outros passageiros, a dupla deixou o local. “Tchau, racistas”, disse a moça que filmava o incidente. “Essa não é a America de Donald Trump”, continuou ela.

Posição da empresa

Segundo um porta-voz da United Airlines, entrevistado pelo WaPO, os dois passageiros retirados disseram compreender a razão pela qual tiveram de abandonar o voo e foram alocados em uma aeronave que decolou em seguida.

“Removemos dois passageiros que fizeram outros se sentirem desconfortáveis por seus comentários inapropriados”, disse ele. Ainda segundo esse porta-voz, retirar passageiros de um voo é algo raro, mas a aérea está disposta a fazê-lo sempre que necessário para oferecer um “ambiente seguro” aos clientes.