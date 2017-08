Casa Branca trabalha para conter críticas a Trump após atentado

Sob severas críticas de democratas e do próprio Partido Republicano pela hesitação do presidente americano, Donald Trump, em condenar supremacistas brancos e neonazistas pela violência em manifestações no sábado (12), na Virgínia, a Casa Branca divulgou um comunicado ontem condenando nominalmente os grupos responsáveis pela violência. O comunicado foi divulgado 36 horas ...