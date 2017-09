Casa Branca prepara pacote de US$ 6 bilhões para estragos de Harvey

A Casa Branca prepara um pedido de ajuda inicial de US$ 5,9 bilhões ao Congresso para os estragos da depressão tropical Harvey, que atingiu os Estados do Texas e Louisiana. Este seria um primeiro pagamento para garantir os primeiros socorros nas próximas semanas.



A proposta do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo finalizado e passará por consultas com membros do alto escalão do Partido Republicano. O pacote total de ajuda pode chegar a US$ 100 bilhões, valor destinado para a ajuda com o furacão Katrina.



Uma autoridade da Casa Branca divulgou que o plano será enviado ao Congresso nesta sexta-feira e a votação deve ocorrer na próxima semana.



Trump escreveu em seu Twitter mais cedo que "ainda há muito o que fazer" para que o Texas se recupere das consequências do Harvey. O presidente viaja novamente ao Estado no sábado. Fonte: Associated Press.