Casa Branca diz que Londres tem total apoio do governo norte-americano

O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, disse nesta quarta-feira que o presidente americano, Donald Trump, foi informado sobre o ataque em Londres e que o governo oferece "pleno apoio" ao governo britânico.



"Nós, obviamente, condenamos o ataque de hoje em Westminster, que o Reino Unido está tratando como um ato de terrorismo", disse Spicer, acrescentando que as vítimas do ataque estavam "em nossos pensamentos e em nossas orações".



Além disso, Spicer disse que Trump conversou com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse Spicer.



"A cidade de Londres e o governo de sua majestade têm todo o apoio do governo dos EUA", disse ele.