Carcaça de animal marinho com mais de 15 metros aparece no mar e intriga pesquisadores 🎥

A aparição de uma criatura marinha gigante está intrigando os moradores de uma praia na província das Molucas, na Indonésia. Um vídeo divulgado na internet na última semana viralizou e gerou o debate sobre a origem de uma nova espécie.

Com cerca de 15 metros, algumas presas e pelos pelo corpo, a carcaça do animal apareceu em meio a uma poça de sangue no mar.

Inicialmente, moradores da região pensaram que estavam diante de uma "lula gigante". Porém, pesquisadores sobre animais marinhos acreditam que a carcaça seja de uma baleia e que os gases de decomposição incharam o corpo, deixando-o irreconhecível.

O animal, encalhado há mais uma semana no local, não será retirado pelas autoridades ambientais até que uma análise mais aprofundada sobre a carcaça confirme a origem do bicho.