Cara do papa Francisco em foto com Trump ganha a internet

O papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, se reuniram nesta quarta-feira (24) no Vaticano durante 27 minutos e depois fizeram a troca habitual de presentes.

Após a conversa,Trump apresentou sua delegação, da qual fazem parte a mulher Melania, a filha mais velha, Ivanka, o genro, Jared Kushner, além do secretário de Estado, Rex Tillerson, do assessor de Segurança Nacional, o tenente-geral H.R. McMaster, e da porta-voz presidencial, Hope Hicks, mais oito pessoas e uma intérprete.

Mas o que ganhou destaque mesmo no encontro foi uma foto que ganhou a internet. Nela, Ivanka Trump, filha do presidente, Melania, Donald e um Papa Francisco, com uma cara nada animadora, é o meme do dia.

Pres. Trump met with Pope Francis at the Vatican and discussed the Middle East and protecting Christian communities. https://t.co/ki7UZ44LkY pic.twitter.com/wdoEEaRa7h — ABC News (@ABC) May 24, 2017

Francisco cumprimentou com cordialidade Melania, a quem perguntou se tinham comido "pizza", e depois abençoou um objeto que a esposa do presidente tinha nas mãos.

Ivanka também disse algumas palavras ao pontífice, que a escutou sem falar.

Depois, na tradicional entrega de presentes, Trump lhe deu uma caixa que continha, segundo ele, "livros de Martin Luther King".

Francisco, por sua vez, entregou a Trump seus três escritos principais: as encíclicas Evangelii Gaudium e Laudato Se e a exortação Amoris Laetitia, além de sua última mensagem da jornada de paz. Ele também abençoou um terço que apresentou aos Trump em uma bandeja.

O papa Francisco recebeu Trump com um aperto de mão. Depois, foram à biblioteca para a reunião, que ocorreu com a ajuda de um intérprete, já que, como justificou Francisco ao presidente, seu inglês não é muito bom.

Enquanto tudo isso acontecia, os internautas brasileiros e de todo o mundo postaram os memes abaixo:

hoje eu tô só o papa francisco pic.twitter.com/W5FXGQo37a — victor oliveira (@victoroliveira) May 24, 2017

A expressão facial do Papa Francisco ao receber a Família Trump é, no mínimo, estranha!!! pic.twitter.com/MrtqdjU9K0 — Diogo Rimoli (@diogorimoli) May 24, 2017

Papa Francisco é meu exemplo na Terra e jamais faltarei com ele pic.twitter.com/wirbxx4lPl — Matheus Forny (@matheus_forny) May 24, 2017

Papa Francisco muito feliz de estar com o Drumpf 😂 pic.twitter.com/ljD6jXwRt4 — André Marinho (@Andre_Marinhoc) May 24, 2017

Pope Francis misses Barack too. pic.twitter.com/N5rVfMVqk9 — Sherri Shavon (@sherrishavon) May 24, 2017

Numa escala de 1 a 9 Papa Francisco, hoje eu tô só o 9 pic.twitter.com/YBMjz8hRQc — Gabriel 'Dread' (@gabrieldread) May 24, 2017

Papa Francisco sou eu nas fotos de família pic.twitter.com/QWdH9tGErC — alysson (@odarkgreen) May 24, 2017

Alguém salve o papa Francisco por favor pic.twitter.com/jkmvZVpJo9 — objetivo subterrâneo (@hell_ribeiro) May 24, 2017