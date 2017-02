Cansado de esperar dentro do carro, cachorro buzina para chamar a dona

Um cachorro chamado Diamond ficou impaciente com a demora da dona e resolveu tomar uma atitude. Ele pulou para o banco do motorista, sentou-se e começou a buzinar e latir sem parar. A cena foi flagrada pelo casal Tim e Yvonne Blankenship, moradores do Estado de Ohio, nos Estados Unidos (veja abaixo).

De acordo com o Uol, ele foi deixado dentro de um carro enquanto sua dona comprava comida em uma lanchonete, em Grove City. No Facebook, moradores da cidade contaram que Diamond já tinha sido visto fazendo a mesma coisa várias vezes.

A dona disse que o cãozinho fica incomodado quando fica longe dela.

Confira o vídeo: