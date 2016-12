Caminhão fura o sinal vermelho e atropela criança de 3 anos; veja vídeo

Câmeras de segurança de uma rodovia filmaram o momento em que uma criança de 3 anos foi atropelada por um caminhão na faixa de pedestre. O acidente ocorreu na região chinesa de Huzhou e, apesar do impacto, o menino sobreviveu e teve apenas ferimentos leves.

Nas imagens é possível ver que o caminhoneiro não respeitou o sinal vermelho e acabou acertando a criança, que ia a frente de uma mulher. Após o impacto, o motorista desceu para retirar o menino debaixo do veículo. Após verem que estava tudo bem com o garoto, a mulher aparece batendo no condutor.