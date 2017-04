Cadelinha passa por cirurgia de mudança de sexo para virar cachorro

A cadelinha Molly, da raça jack russel terrier, passou por uma cirurgia de mudança de sexo em Glasgow, na Escócia. Segundo informações, os donos estranharam o fato de que ela sempre levantava a patinha para fazer xixi e resolveram procurar um especialista.

De acordo com ele, Molly nasceu com órgãos sexuais masculinos e femininos. O cachorro é o que se define na medicina como macho pseudo-hermafrodita ou intersexual. Ela contava com as duas genitálias e, infelizmente, isso estava causando desconforto”, contou o veterinário Ross Allan ao The Scottish Sun.

Depois de diversas avaliações médicas eles decidiram que o melhor para Molly seria a troca do sexo, passando a ser macho.

A cadelinha passa bem.

Ainda de acordo com a reportagem, apesar da mudança, Molly continuará com o mesmo nome.