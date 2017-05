Cachorro faz aquecimento junto com atletas e vídeo viraliza na internet

A cena de um golden retriever participando da sessão de aquecimento de uma equipe feminina de remo de Stanford, à beira de uma praia em Redwook City, na Califórnia (EUA) viralizou na internet nesta semana.

Batizado como Riptide, o animal se contorcia tentando acompanhar os movimentos das atletas. A atitude gerou risadas das mulheres, por conta da aparência satisfeita do bicho.

Riptide possui um perfil no Instagram (@RiptidetheRetriever) com mais de oito mil seguidores. Na rede social, são postadas imagens do cotidiano do animal na cidade californiana.

Confira abaixo o vídeo em que Riptide se aquece com as atletas: