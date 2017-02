Cachorro evita que menino de dois anos morra congelado

Um garoto de apenas dois anos foi abandonado em casa pela própria mãe e só sobreviveu por causa do cachorro de estimação da família, que o manteve aquecido por dois dias até vizinhos encontrarem a criança.

O caso aconteceu na cidade de Altai, na Rússia, que chega a temperaturas congelantes no inverno. Enquanto o menino, de identidade não revelada, estava abandonado, os termômetros chegaram a marcar -21 °C.

Segundo o jornal russo Siberian Times, ele foi encontrado utilizando apenas roupas leves e com um quadro grave de hipotermia. A vítima já não corre mais risco de vida, após passar mais de um mês internado em um hospital russo.

Oficiais chamados para cuidar do caso afirmam que o menino só continuou vivo por causa dos instintos do animal da família. A mãe do menor só voltou à residência quatro dias depois que os vizinhos começaram a tomar conta da criança. A mulher perdeu todos os direitos da custódia do menino e pode ser presa por abandono e crueldade.