Cachorro escapa e devora bolo de R$ 500 horas antes da festa de casamento

A história de Bella, uma labradora de 2 anos que mora no Reino Unido, conquistou a internet por ela ter deixado a sua marca em um casamento: a cachorra escapou do local onde estava e comeu o bolo na madrugada anterior ao dia da festa.

A foto que mostra o flagrante (e a cara de culpada de Bella) se tornou viral no Facebook, onde a imagem foi compartilhada.

Segundo o site The Sun, Bella pertence a Liam e Donna McMahon, que eram os responsáveis por guardarem o bolo (que teria custado cerca de R$ 500 para os noivos ). O casal, no entanto, havia esquecido de fechar a caixa onde a cachorra deveria passar a noite.

Na manhã do casamento, Liam e Donna se desesperaram ao ver o ocorrido horas antes da cerimônia. Outra confeiteira, no entanto, conseguiu fazer um novo bolo em tempo recorde e os noivos só descobriram da confusão no final do dia.