Caçador famoso atira contra manada de elefantes e morre esmagado por um dos animais

O caçador sul-africano Theunis Botha, de 51 anos, conhecido por sua experiência com a caça de leões e leopardos, morreu na tarde da última sexta-feira (19) no parque nacional Hwange, no Zimbábue. Ele foi esmagado por uma elefante fêmea durante uma caçada.

De acordo com site News24, Botha conduzia um grupo de caçadores no parque quando eles se depararam com uma manada de elefantes. Três fêmeas avançaram para cima do grupo e o caçador sul-africano atirou contra uma delas. Após o disparo, uma quarta fêmea conseguiu erguer Botha com sua tromba e um dos caçadores que estavam no grupo atingiu o animal com um tiro. Ao cair baleada, a fêmea esmagou o caçador, que morreu na hora.

Theunis Botha trabalhava com caça desde 1989. Pai de cinco filhos, ele é conhecido pelo aperfeiçoamento da busca por leões e leopardos com o auxílio de cães.

Botha era amigo do também caçador Hunter Scott Ven Zyl, cujos restos mortais foram achados dentro de um crocodilo em abril, às margens do rio Limpopo, também no Zimbábue. O parque onde ele morreu ficou mundialmente conhecido por ser o local onde um caçador estadunidense matou o leão Cecil, causando revolta entre defensores dos animais e comoção nas redes sociais.